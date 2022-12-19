تحديث معطيات كوفيد بايطاليا: 174652 إصابة و719 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أن هناك 174,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء البلاد في الفترة من 9 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر.

ووفقاً للنشرة الأسبوعية للمعطيات المحدثة عن حالة الطوارئ الصحية لإدرات المقاطعات التي تجمعها هيئة الدفاع المدني وينشرها موقع وزارة الصحة، فإنه “كانت هناك خلال 7 أيام 719 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا الى 183,000 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية، أن “حالات الإصابة الجديدة بكوفيد 19 قد انخفضت بنسبة مقارنة 21٪ بالأسبوع السابق”، عندما كانت هناك 221,154 حالة،” بينما “ارتفعت الوفيات بنسبة 4.8٪، إذ كانت هناك 686 ضحية الأسبوع الماضي”.

وأشارت نشرة الدفاع المدني الى “تراجع عدد تحاليل الكشف عن العدوى المجراة”، والتي “بلغت التي بلغت 1,093,207، بنسبة 13٪ مقارنة بالأسبوع السابق”، عندما كانت هناك 1,256,722 حالة.

واختتمت ملفتة الى “انخفاض معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس، بنسبة 16٪ أي بـ1.6٪ مقارنة بالأيام الـ7 السابقة عندما كانت قد توقفت عند نسبة 17.6٪”.