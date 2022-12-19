البابا كتب منذ عام ٢٠١٣ رسالة تخلِّ عن خدمته إن منعته الأوضاع الصحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قالت مصادر إعلامية إسبانية، إن البابا فرنسيس كتب منذ عام ٢٠١٣ رسالة تخلِّ عن خدمته إن منعه وضعه الصحي من ممارستها.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد أجرت جريدة (ABC) الإسبانية مقابلة مطولة مع البابا تطرقت إلى مواضيع عديدة نشرت بعض أجزاءها، ومن بينها ذلك الذي يتحدث فيها الأب الأقدس عن كتابته في بداية حبريته سنة ٢٠١٣ رسالة تخلي عن الخدمة البطرسية في حال منعته أوضاع صحية من مواصلتها، والتي سلَّمها لأمين سر الدولة آنذاك، الكاردينال تارشيزيو بيرتوني.

وذكَّر الأب الأقدس بأن البابا بولس السادس قد فعل الشيء ذاته وعلى الأرجح البابا بيوس الثاني عشر أيضا. وذكر أنه يصرح بهذا الأمر للمرة الأولى، وواصل مازحا أن هناك الآن ربما مَن سيتوجه إلى الكاردينال بيرتوني ليطلب منه تلك الرسالة، مبيناً أن هذا الأخير قد سلمها لأمين السر الجديد.

وكان من الطبيعي أن تتطرق المقابلة مع الأب الأقدس إلى الحرب في أوكرانيا. إذ كرر إدانته لهذه الحرب ووصف ما يحدث في أوكرانيا بالرهيب وتحدث عن شراسة كبيرة يواصل الإشارة إليها ألا أنه لا يتم الإصغاء إليه. هذا ولا يرى الأب الأقدس، حسب ما قال في سياق حديثه، نهاية قريبة لهذه الحرب.

وأراد فرنسيس التذكير بأننا أمام حرب عالمية، وذلك في إشارة إلى تورط أيادٍ كثيرة في هذه الحرب، مضيفا أن هناك مصالح كثيرة. وأشار إلى أن الحروب تُشن أيضا حين تبدأ امبراطورية في الضعف وحين تكون هناك أسلحة يراد استخدامها وبيعها وتجربتها. وذكر الأب الأقدس من جهة أخرى أنه يستقبل الجميع ويستمع إليهم، وقال إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أرسل إليه للمرة الثالثة أحد مستشاريه الدينيين.

وفي سياق الحديث عن العمل الدبلوماسي سئل البابا فرنسيس عن سبب حذر الفاتيكان من الحديث ضد نظامَي أورتيغا في نيكاراغوا ومادورو في فنزويلا، فأجاب أن الكرسي الرسولي يسعى إلى حماية الشعوب، وسلاحه هو الحوار والدبلوماسية، وهو لا يبتعد بمبادرة منه أبدا بل يتم إبعاده، ويحاول دائما إنقاذ العلاقات الدبلوماسية وما يمكن إنقاذه بالصبر والحوار.

ومن النقاط الأخرى التي شملتها المقابلة التعديات الجنسية، وتحدث البابا فرنسيس في هذا السياق عن لقائه ضحايا هذه الآفة ووصف هذه اللقاءات بالأليمة، بل والأليمة جدا. وقال قداسته إننا نتحدث عن أشخاص تم تدميرهم من قِبل مَن كان يُفترض عليه أن يساعدهم على النضج والنمو. وأكد أن هذا أمر قاسٍ، حتى لو كنا نتحدث عن حالة واحدة، فمن الرهيب أن يقوم مَن عليه أن يقودك إلى الله بتدميرك. وشدد البابا على أن هذا أمر لا يقبل أي تفاوض.

هذا وفي إطار توجيه الجريدة الإسبانية إلى الأب الأقدس أسئلة كنسية الطابع تم التطرق إلى تكليف محتمل للنساء بأدوار قيادية في الكوريا الرومانية. وتحدث البابا فرنسيس هنا عن تفكيره في امرأة لتسليمها مهمة في إحدى الدوائر ستكون شاغرة خلال عامين. وتابع أنه ليست هناك عوائق أمام قيادة امرأة لدائرة فاتيكانية يمكن فيها لشخص علماني أن يصبح عميدها. وأضاف قداسته أنه في حال الدوائر المعنية بالأسرار فيجب أن يترأسها كاهن أو أسقف.

أجاب البابا فرنسيس بعد ذلك على سؤال حول أمر قد يجعل الكونكلاف صعبا، ألا وهو المعرفة القليلة بين الكرادلة الذين عينهم قداسته لكونهم يأتون من أماكن مختلفة وبعيدة. وقال الأب الأقدس في إجابته إن هذا قد يكون ممكنا من وجهة النظر الإنسانية، إلا أن الروح القدس هو مَن يعمل في الكونكلاف. وأشار في هذا السياق إلى اقتراح قدمه كاردينال ألماني خلال اللقاءات التي عُقدت في شهر آب أغسطس الماضي حول الدستور الرسولي (Praedicate Evangelium)، حيث اقترح الكاردينال أن يشارك في انتخاب البابا الجديد فقط الكرادلة الذين يقيمون في روما. وتساءل الأب الأقدس أمام هذا الاقتراح: أهذه هي جامعية الكنيسة؟

موضوع آخر تطرقت إليه المقابلة كان علاقة البابا فرنسيس بسلفه البابا بندكتس السادس عشر، ووصف الأب الأقدس في حديثه البابا الفخري بقديس ورجل حياة روحية رفيعة. وتابع أنه يزوره كثيرا ويشعر دائما بأن نظرته الشفافة تقويه.

كما تحدث من جهة أخرى عن حس الفكاهة لدى البابا بندكتس السادس عشر وعن يقظته وحيويته، وأضاف أنه يتحدث ببطء لكنه يتابع الحوار. وتحدث البابا فرنسيس في هذا السياق عن أنه ليس لديه أية نية لتحديد الشكل القانوني لشخصية البابا الفخري، وأضاف: أشعر أن الروح القدس لا يريد أن أهتم بهذه الأمور.

كانت من جهة أخرى المسيرة السينودسية للكنيسة في ألمانيا، والتي أثارت وتثير ردود أفعال كثيرة من بينها ردود أفعال سلبية، إحدى النقاط التي سئل حولها البابا فرنسيس. وأجاب قداسته مذكرا برسالة وصفها بالواضحة جدا كتبها سنة ٢٠١٩ واستغرقت كتابتها شهرا من الزمن، وقال إن هذه الرسالة كانت تقول: أيها الأخوة، تأملوا!

هذا وتحدث البابا فرنسيس خلال المقابلة عن عزمه القيام بزيارة إلى مرسيليا للمشاركة في لقاء البحر المتوسط، وأوضح ان هذه ليست زيارة إلى فرنسا مضيفا أن الأولوية بالنسبة له فيما يتعلق بالزيارات الرسولية هي للدول الصغيرة في أوروبا. وسئل قداسته من قِبل الجريدة الإسبانية عن قضية كاتالونيا فأجاب أن على كل بلد أن يجد مسيرته التاريخية لحل مثل هذه المشاكل وليس هناك حل واحد. وأضاف أن دور الكنيسة في مثل هذه الحالات هو مرافقة الشعوب للتوصل إلى حلول نهائية، لا تشجيع طرف أو آخر.

ومن القضايا الأخرى التي تطرقت إليها المقابلة القراءة السلبية لاكتشاف أمريكا الذي ارتبط بالقتل والاستغلال، وأشار البابا إلى أن ما قامت به اسبانيا في القارة الأمريكية كان استعمارا. تم الحديث من جهة أخرى عن محاكمة الرئيس البرازيلي لولا الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتحدث الأب الأقدس هنا عن الأجواء التي يتم خلقها حول بعض القضايا من أجل التأثير على من عليهم إصدار الأحكام.

وأخيرا تم التطرق إلى الإرادة الرسولية (Ad Charisma tuendum) حول قواعد جديدة لمؤسسة أوبوس داي، وقال البابا إن هذا ليس عقابا للمؤسسة او تدخلا منه كما يقول البعض، بل سعت الإرادة الرسولية إلى تغيير قواعد لوضع كان يجب حله.