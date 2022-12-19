وزير الداخلية الإيطالي: لا صدام مع المنظمات غير الحكومية بل حاجة لقواعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن “الهجرة مسألة يصعب إدارتها، لأن الظاهرة حديثة نسبيًا، وهي تتغير دائمًا، لأنها تتطلب مقاربةً وإدراكاً على المستوى الدولي، لكنها غالبًا ما تتعارض والمصالح المتباينة لمختلف الدول المعنية”.

وفي مقابلة مع صحيفة (إل فوليو) الإثنين، سلط الوزير بيانتيدوزي الضوء على كيف أنه “وراء تعنت بعض المنظمات غير الحكومية لمعارضة قواعد وقوانين الدولة، وضع العلاقات بين الدول الصديقة تحت الضغط، اعتماد سلوكيات تتجاوز النوايا الإنسانية البحتة، فأنا لا أستبعد تمامًا أن يكون هناك توجيه أعلى طبقاً لخطط أوسع نطاقًا”.

واستدرك الوزير: “لكن في إيطاليا، سرعان ما ينتهي الأمر بعد ذلك بالتأثر بالمؤامرات الخفية وتحوير الخدمات: لذا من الأفضل عدم تغذية هذه الروايات”. وأكد أن الأمر لا ينطوي على مواجهة مع المنظمات غير الحكومية. لا توجد محاولة من جانب الحكومة لتجريمها، شريطة ألا يكون عملها متعمدًا في صياغة إجراء ضد الحكومة”.

واسترسل: “ففي هذه الحالة، لا يمكننا أن نظل سلبيين”، مشيراً الى “الاتهامات الموجهة إلينا على المستوى الإنساني، يجب أن أقول إنني أجدها غير لائقة. لكن لإثبات أننا لا نميل نحو التجريم، يمكنني القول إن في مدونة سلوك المنظمات غير الحكومية القادمة، التي نحن بصدد صياغتها في الأسابيع المقبلة، نطمح للمضي قدمًا في تعزيز العقوبات الإدارية بدلاً من اتباع مسار التجريم كما حدث في الماضي القريب”، والتي “يمكن أن تتدرج لتصل إلى تعليق نشاط السفن”.

وخلص بيانتيدوزي الى القول، إنه “لا يمكننا ألا نرى أن حضور المنظمات غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط يمثل ​​عامل جذب وحافز على انطلاق قوارب الهجرة”.