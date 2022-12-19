مسؤول إيطالي: معدل الولادات بأدنى مستوياته على الإطلاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط مسؤول إيطالي الضوء على أن معدل الولادات في البلاد قد بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق، داعياً إلى السعي لقلب هذا المسار.

وقال رئيس المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) جان كارلو بلانجاردو، في تصريحات لصحيفة (لا ستامبا) الإثنين، إنه “يمكن لبلدنا أن يتجاوز مياه الأزمة الاقتصادية الضحلة التي يخوض فيها، الشتاء الديموغرافي والتراجع، شريطة أن نشمر عن سواعدنا ونتخذ قرارات تنم عن المسؤولية والحس السليم”.

وأضاف “ربما لن تكون إيطاليا متألقة كما كانت في الماضي، لكنها لا تزال بلدًا قادراً على إعطاء استجابة جيدة”، بل “دعونا نقول أفضل من الآخرين، للآثار الصحية والاقتصادية التي ترتبت على وباء خطير”.

ولفت رئيس المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) جان كارلو بلانجاردو إلى أنه “صحيح أن متوسط ​​العمر قد ارتفع بشكل أكبر، لكن الدورات التي دعونا نسميها حيوية، قد مضت قدماً هي الأخرى، سواء أكان عند الدخول إلى عالم العمل أم عند مغادرته”.