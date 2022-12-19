الاتحاد الأوروبي: لا شيء يمنع الاتفاق اليوم على سقف أسعار الغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكدت الرئاسة الدورية التشيكية للاتحاد الأوروبي، أن “العائلات والشركات تنتظر منا حركاً ما، ولا أرى أي سبب يمنعنا من التوصل إلى اتفاق اليوم” على وضع سقف لأسعار الغاز.

وقال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، في تصريحات على هامش اجتماعات مجلس الطاقة في بروكسل، الإثنين، إن “اسم الرئاسة التشيكية الدورية قد تم تغييره إلى رئاسة الطاقة، وبما أننا في مجلس الطاقة الثامن، فمن المحتمل أن يكون هناك أساس. أشكر الوزراء، فلقد حققنا كثيراً في الأشهر الستة الماضية، لكن علينا اليوم أن ننتهي من الأمر، وآمل بصدق أن يكون هذا هو آخر مجلس للطاقة برئاسة تشيكية”.

وأضاف سيكيلا، أن “علينا اليوم أن نتفق على آلية تحمي الشركات والأسر” من المواقف التي تتميز بـ “الذروة التي بلغتها أسعار الغاز كما رأينا الصيف الماضي. وأنا على دراية بأن بعض الدول تخشى فقدان القدرة التنافسية أو النقص المحتمل في واردات الغاز”.

وخلص الوزير التشيكي الى القول، إن “المطروح على الطاولة يتمثل بآلية مؤقتة وطارئة، مع ضمانات عديدة يمكن تعليقها إن لم تنجح أو إن حدث نقص في الإمدادات. نحن نقدم حلاً يجب أن يرضي الطرفين”.