تاياني يدعو روسيا لإظهار بادرة استعداد لوقف إطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، أنطونيو تاياني السلطات الروسية إلى إظهار حسن النية بشأن وقف شامل لإطلاق النار بالبدء من منطقة محطة زابوروجيا الأوكرانية للطاقة النووية.

وقال تاياني، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة روما اليوم الاثنين “إذا أراد الروس إعطاء إشارة استعداد” لوقف إطلاق النار، “فيمكنهم البدء من زابوروجيا لتوضيح أنهم مستعدون لاتخاذ خيارات مشتركة”.

وقد وردت مؤخرا أنباء عن مفاوضات بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوفير مراقبة دولية على المحطة النووية لإقامة منطقة آمنة حولها.

كما أكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية في مؤتمره الصحفي السعي لـ”تحقيق السلام” بين كييف والكرملين.