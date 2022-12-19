تاياني: لا قرارات بشأن قطر قبل نتائج التحقيقات البلجيكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، أنطونيو تاياني إنه “قبل اتخاذ قرارات، والتي ستكون أوروبية، ننتظر نتائج التحقيقات” القضائية في بلجيكا بشأن مزاعم تلقي برلمانيين أوروبيين أموالا من قطر للتأثير على قرارات الجهاز التشريعي الأوروبي.

وشدد تاياني، خلال مؤتمر صحفي الاثنين عشية انعقاد المؤتمر السنوي لسفراء بلاده بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة روما، على أنه “تُتخذ قرارات على مستوى الدولة عندما يكون هناك يقين، وليس تسريبات صحفية وحتى إن كانت مبنية على أسس سليمة”.

وجاء حديث رئيس الدبلوماسية ردا على سؤال بشأن “تهديدات” منسوبة “لبيان لدبلوماسي” في بعثة قطر لدى الاتحاد الأوروبي عن “عواقب سلبية” في العلاقات بين الدوحة والتكتل الأوروبي وعلى أمن الطاقة العالميK ردا على الأحكام المسبقة من جانب البرلمان الأوروبي بتعليق العمل على تشريعات ثنائية مع قطر تشمل تأشيرات الدخول واتفاقية بمجال الطيران.