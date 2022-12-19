ميلوني: الاتفاق الأوروبي بشأن سقف لسعر الغاز انتصار لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أوروبا بشأن سقف سعر الغاز هو انتصار إيطالي عظيم، تم بناؤه بصبر كبير، وعلينا أيضا أن نشكر الحكومة السابقة” بقيادة ماريو دراغي بهذا الصدد.

وقالت ميلوني للصحفيين، بعد مشاركتها الاثنين في حفل إضاءة الشمعدان بمناسبة عيد (حانوكا) بالمتحف اليهودي العاصمة روما “أنا راضية للغاية. يجب أن أشكر وزراء البيئة وأمن الطاقة والشؤون الأوروبية” الحاليين والسابقين الذين “عملوا” على هذا الملف. وأردفت “الأمر يتعلق الان بالمراقبة”.

وكانت تشيكيا، الرئيس الدوري للمجلس الأوروبي، قد أعلنت توصل وزراء الطاقة الأوروبيين بعد أشهر من المفاوضات لاتفاق على تفعيل سعر أقصى للغاز الطبيعي إذا تجاوز سقف 180 يورو لكل ميغاوات/ساعة.