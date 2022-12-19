غوتيريش يتحدث عن “قدر من التقدم” الدبلوماسي لمعالجة بعض الصراعات العالمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- تحدث الأمين العام الأمم للمتحدة أنطونيو غوتيريش عن “قدر من التقدم” للمساعدة في معالجة بعض الصراعات المتفاقمة في العالم.

وحسب المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، فإن غوتيريش تحدث في مؤتمره الصحفي لنهاية العام عن “دور للدبلوماسية” في كل من إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وأوكرانيا:

وفي إثيوبيا، أشار إلى أن جهود الاتحاد الأفريقي للتوسط في السلام هي “سبب للأمل”، إذ تم إبرام اتفاقات لوقف الأعمال العدائية ويجري تنفيذها. يظهر طريق للمساعدة في الجزء الشمالي من البلاد.

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أدت الجهود الدبلوماسية بقيادة أنغولا وجماعة شرق أفريقيا إلى خلق إطار للحوار السياسي لحل الأزمة في المنطقة الشرقية من البلاد.

وفي اليمن، جلبت الهدنة مكاسب حقيقية للناس. منذ ذلك الحين، حتى لو كان الأمر هشا للغاية، لم تكن هناك عمليات عسكرية كبيرة في صراع كان الأبرياء يدفعون فيه الثمن الأكبر، كما استؤنفت الرحلات الجوية المدنية من صنعاء ووصلت الإمدادات الحيوية أخيرًا عبر ميناء الحديدة.

وقال، حتى في الحرب الوحشية في أوكرانيا، “رأينا قوة الدبلوماسية الحازمة والرصينة لمساعدة الناس والتصدي لمستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي العالمي”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من التحديات المستمرة، فإن مبادرة حبوب البحر الأسود لتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا – ومذكرة تفاهم لصادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية دون عوائق إلى الأسواق العالمية – تحدث فرقا.”

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة “ستواصل السعي على مدار الساعة لدعم التنفيذ الكامل لهذه المبادرات”، بما في ذلك توضيح الإعفاءات للأغذية والأسمدة ضمن أنظمة العقوبات المختلفة، ومعالجة القيود غير المباشرة، والضغط من أجل زيادة الكفاءة في تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود لزيادة حجم البضائع التي يتم نقلها من موانئ أوكرانيا.