وزير إيطالي: (إيتا) للطيران ستكون شركة خاصة تخدم نظامنا الإنتاجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير شؤون الشركات والصُنع في إيطاليا (وزارة التنمية الاقتصادية سابقا) أدولفو أورسو أن (إيتا إيروايز) الإيطالية للطيران، التي أنشئت على أنقاض الناقل الوطني السابق (أليتاليا)، “لن تبقى شركة مملوكة للدولة، ولكن يمكن أن تعود إلى كونها شركة طيران للوطن في سياق منافسة دولية تتطلب شريكًا صناعيًا قويًا”.

وأضاف أورسو موضحا، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) ، “أي شركة نقل خاصة يمكنها الاستجابة لاحتياجات نظام إنتاجي واجتماعي يسجل فيه قطاع السياحة على وجه التحديد أفضل أداء للنمو”، مشيرا إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من العام “تثبت ذلك”.

هذا، وقد تناقلت وسائل إعلام إيطالية مؤخرا خبرا مفاده أن (لوفتهانزا) الألمانية للطيران ترغب في الاستحواذ فورا على 40% من أسهم (إيتا).