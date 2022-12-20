تاياني: إيطاليا تريد أن تصبح مركزًا للطاقة لأوروبا ولا مشكلة مع تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده “تود أن تصبح مركزًا للطاقة في كل أوروبا، لجمع الغاز ثم توزيعه” في بقية أنحاء القارة.

وجاء حديث تاياني مساء أمس، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر الاتفاق بين موسكو وأنقرة لجعل تركيا مركزا للغاز مشكلة. وقال “نحن قررنا عدم استخدام الغاز الروسي، لكن من الواضح أنه ليس لدينا أي مشكلة مع تركيا”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد رحب في وقت سابق بمقترح لنظيره الروسي فلاديمير بوتين يقضي بتصدير موسكو كميات أكبر من الغاز الطبيعي عبر الأراضي التركية وتحويل البلاد إلى مركز إمداد جديد.