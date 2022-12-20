برلماني أوروبي عن حزب الرابطة يدعو لتصنيف الحرس الثوري الإيراني “تنظيما إرهابيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب عضو في البرلمان الأوروبي عن حزب الرابطة الإيطالي، جان-انطونيو دا ري، بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة “التنظيمات الإرهابية” في الاتحاد الأوروبي.

ولفت البرلماني الأوروبي إلى أنه، بناء على بيانات لمعهد الدراسات السياسية الدولية (الإيطالي) تم خلال الفترة من اندلاع الاحتجاجات حتى 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري، “تسجيل 488 حالة وفاة، بما في ذلك 68 طفلاً، واعتقال أكثر من 18 ألف شخص”.

وقال، في خطاب طلب مساءلة برلمانية للمفوضية الأوروبية، إن “الحرس الثوري الإسلامي يعد جزءًا فاعلًا في مجازر المعارضين، وهو واقع عسكري له جذور أيديولوجية عميقة في دعم النظام والولاء المطلق للمرشد الأعلى لإيران”.

وأردف البرلماني الذي ينتمي حزبه للائتلاف الحاكم في إيطاليا والعضو في كتلة (الهوية والديمقراطية) المحسوبة على أقصى اليمين في الجهاز التشريعي الأوروبي، “أليس من المناسب إدراج هذا الفيلق في قائمة المنظمات الإرهابية الدولية؟، مشيرا إلى استمرار حالة “عدم الاستقرار والاحتجاجات ضد النظام الإيراني بلا توقف”. وقال “ينبغي ألا تقف أوروبا مكتوفة الأيدي”.