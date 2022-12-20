بوريل: التقيت عبداللهيان بالأردن وسط تدهور العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية جوزيب بوريل أنه عقد، على هامش مؤتمر (بغداد 2) بالأردن “لقاءا ضروريا” مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، “وسط تدهور العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي”.

وكتب منسق السياسة الخارجية الأوروبية في تغريدة على منصة (تويتر) أن الاجتماع جاء لـ”التأكيد على الحاجة إلى التوقف الفوري عن الدعم العسكري لروسيا والقمع الداخلي في إيران”.

وتحدث بوريل عن “توافق” مع رئيس الدبلوماسية الايرانية على “ضرورة إبقاء الاتصالات مفتوحة واستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) على أساس مفاوضات فيينا”.

وكانت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية قد أفادت في وقت سابق الثلاثاء بأن عبداللهيان التقى بوريل، بحضور مساعد وزير الخارجية علي باقري ونائب منسق الاتحاد الأوروبي انريكي مورا، ولكنها لم تكشف عما دار خلال اللقاء.