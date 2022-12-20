حركة خمس نجوم الإيطالية: لا لإرسال أسلحة لأوكرانيا بل وسطاء لوقف الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت حركة خمس نجوم الإيطالية المعارضة أنها صوتت في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ “ضد الاستمرار في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا لمدة عام آخر”، كونها تعتبر أن “الشروط لبدء المفاوضات متوفرة اليوم وبالتالي حان الوقت لوقف إرسال الأسلحة، بل وسطاء يمهدون الطريق من أجل وقف فوري لإطلاق النار وعقد مؤتمر دولي للسلام”.

وجددت الحركة في مذكرة الثلاثاء لأعضائها في اللجنة البرلمانية رفضها الاستمرار في دعم أوكرانيا عسكريا، وقالت “لا مزيد من الأسلحة، ولكن مساعدات إنسانية للسكان بأي شكل وبكميات أكبر بكثير من تلك المرسلة حتى الآن”.

وأشار برلمانيو الحركة المعارضة لحكومة يمين الوسط إلى أنهم طالبوا بأن يصوت البرلمان كل مرة على قرارات تسمح لكل مرسوم وزاري فردي بإرسال أسلحة “ليس مرة واحدة في السنة لأن السيناريو كما رأينا يتطور باستمرار”. وأضافوا “لكن الأغلبية الحكومية رفضت اقتراحنا، مظهرة نفورها من المواجهة الديمقراطية”. وقالوا “نحن ندافع عن ديمقراطيتنا البرلمانية وبالتالي حق البرلمان في التعبير عن نفسه باستمرار بهذه القرارات الحساسة”.