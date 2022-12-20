صحفي إيطالي مصاب في خيرسون: نحن بخير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال كلاوديو لوكاتيللي، أحد الصحفيين الإيطاليين اللذين أصيبا بجروح في خيرسون الأوكرانية، أنه والمصور الصحفي نيكولو تشيليستي “بخير”.

وكتب لوكاتيللي على صفحته في (فيسبوك) مرفقاً مقطع فيديو لهروبه وزميله بالسيارة بعد هجوم أمس في المدينة الكائنة جنوب أوكرانيا: “لقد أصبنا! الانفجار الذي ترونه تسبب بإتلاف السيارة، بقينا محاصرين تحت النار قبل أن نتمكن من الوصول إلى بر الأمان، لقد فقدنا بعض الدماء، لكن الجروح طفيفة. لو كنت قد فتحت باب السيارة، لفقدت ساقاً أو أسوأ”.

واشتكى الصحافي من أن “السيارة معلمة بشكل جيد، ولم يكن هناك أحد آخر، كان الهجوم علينا متعمدًا نظرًا للمكان والديناميكيات”، لقد “جاءت الطلقات النارية من الضفة الواقعة خلف نهر دنيبرو، حيث يوجد الجيش الروسي”.

وشدد لوكاتيللي على أنه “ليست هناك أعذار تبرر إطلاق النار ضد الكوادر الصحفية. لحسن الحظ نحن بخير، سنواصل متابعة هذا الصراع ونقل تفاصيله بدقة رداً على أولئك الذين يريدون إسكاتنا، أو من يحاول التشهير بنا أو التعتيم على التزامنا الميداني”.