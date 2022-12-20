إيطاليا: نمو قطاع العمل بـ ٪2.7 ونسبة التوظيف بـ1.1٪ على أساس سنوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن قطاعي التوظيف والعمل شهدا نمواً في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المذكرة الفصلية حول اتجاهات التوظيف، التي أعدها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) ووزارة العمل، بالتعاون مع المؤسستين الوطنيتين للضمان الاجتماعي (Inps) وللتأمين ضد حوادث العمل (Inail)، والوكالة الوطنية لسياسات العمل (Anpal)، “كشف حساب وحدات العمل المكافئة بدوام كامل نموًا بنسبة 2.7٪ مقارنةً بعام 2021، بينما شهد قطاع التوظيف نمواً بنسبة 1.1٪”.

ولفتت المذكرة، إلى أنه “مقارنة بالربع السابق، كان هناك انخفاض طفيف في مؤشر وحدات العمل السنوية والعاملين بحاصل 0.1٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2022″، وبالتفصيل، فإن “عدد العاملين يساوي 24.1 مليون، بزيادة 664 ألف شخص على مدار العام، وبنسبة 23 ألفا خلال الربع المشار إليه”.

من ناحية أخرى، أشارت المذكرة إلى أن “ارتفاع عدد العاملين 23.1 مليون عامل، بزيادة قدرها 247 ألفاً، وبانخفاض قدره 12 ألف عامل على أساس ربع سنوي.