الرابطة الكلدانية تشجب الاعتداءات والخروقات ضد مسيحيي العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ أعلنت الرابطة الكلدانية العالمية عن وقوفها مؤيدة وداعمة لنداءات غبطة الكاردينال مار لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، بخصوص الاعتداءات والخروقات التي تطال المكون المسيحي في العراق من زاخو الى البصرة.

وفي بيان نشرته هيئة إعلام البطريركية على موقعها الرسمي (مار أديّ) الثلاثاء، قالت الرابطة الكلدانية، إن “النداءات المتكررة التي صدرت عن الصرح البطريركي في الآونة الاخيرة كانت كثيرة ومتنوعة، وأطلقت في مناسبات مختلفة وجميعها كانت تحمل عنواناً واحداً، همّاً وتحذيراً واحداً وهو ان المكون المسيحي في العراق في خطر”.

وقال البيان، إن “الرابطة الكلدانية العالمية، عندما تقف مؤيدة لما تطرحه كنيستنا الكلدانية وعلى رأسها غبطة الكاردينال البطريرك مار لويس ساكو، انما تعبر عن إيمانها بتلك الطروحات التي تنبع من نبض المجتمع العراقي عموماً وتعبر عن معاناة المكون المسيحي، كما تؤمن ايماناً عميقاً بأن وجود شعبنا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود مؤسساته بمختلف تسمياتها”.

وذكرت الرابطة أن “حجم المعاناة والتضحيات والتجاوزات التي تطال المكون المسيحي دفعت بالكنيسة الكلدانية ومؤسسات المجتمع المدني الكلداني، لمطالبة السلطات في بغداد واربيل بالتدخل لحسم ملفات خطيرة تهدد كيان ووجود هذا المكون”.

وأشارت إلى أن “انهيار العلاقة بين افراد المجتمع الواحد حالة غير صحيحة وتأتي بنتائج سلبية، وبالأخص على الحلقات المسالمة التي تؤمن بأن القانون هو الذي ينظم العلاقات بين افراد المجتمع الواحد، وأن أي غياب له يتسبب بهجرة المتضرر، وبذلك يتمزق النسيج الوطني ويخلق خللاً بالخارطة الوطنية للبلد”.

وقالت إن “الرابطة الكلدانية تبعث بهذه الرسالة للسلطات الثلاث، وتؤكد فيها ان حالات الاقصاء والابعاد لكوادرنا من المكون المسيحي من وظائفهم او مراكزهم التي يعملون فيها عن استحقاق، او تهميشهم، انما هي حملة او عمل متعمد لإخلاء الدولة من مشاركة جميع افراد المجتمع في خدمتها، وهذا يؤدي حتماً الى افراغ البلد من شريحة مهمة”، مما “ينسحب أيضاً على التجاوزات التي تطال الاملاك والعقارات والاراضي، وسوء مناهج التعليم وقانون الاحوال الشخصية والمدنية، وانتشار خطاب الكراهية، بالمجمل انها دعوات من قبل مؤسسات او أشخاص الغرض منها ابعاد مكون معين عن تركيبة المجتمع العراقي، تحت ذرائع تتقاطع مع كون العراق دولة ديمقراطية برلمانية مستقلة”.

ولفت البيان إلى أن “رسالة التأييد هذه من الرابطة الكلدانية لدعوات البطريركية انما جاءت لتطابق وجهات النظر من جانب، ومن جانب آخر، الاحساس المشترك بعمق الخطر الذي يواجهه المكون المسيحي على مختلف الأصعدة”.

وخلصت الرابطة الى القول: “كلنا أمل بأن تحظى صرخات الكاردينال مار لويس ساكو باهتمام الرئاسات الثلاث للبحث عن حل عراقي، للمحافظة على مكون اصيل من مكونات المجتمع العراقي قبل ان يعبر هذا الموضوع حدود العراق”، فـ”نعم لدولة المواطنة، لدولة يحكمها القانون، لمشاركة جميع اطياف الوطن الواحد، لدولة مدنية يحترم فيها الدين، لمبدأ الوطن للجميع ولوطن العدالة والاخوة والمساواة”.