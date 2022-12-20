وزير إيطالي: اتفاق الحد الأقصى لسعر الطاقة نصر لبلادنا ونجاح شخصي لميلوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف وزير إيطالي، الاتفاق حول سقف أسعار الغاز الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي، بأنه “نصر إيطالي، ونجاح شخصي كبير لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التي التزمت بالقضية في المجلس الأوروبي”، كما “يمثل نقطة تحول”.

وأكد وزير المشاريع والصُنع في إيطاليا أدولفو أورسو في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإثنين، أن “المفاوضات بدأت قبل وقت طويل من وصول ميلوني إلى قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، أذكر أن اجتماع مجلس الوزراء بدأ مع عقبة الحد الأدنى للضريبة، التي بدت مستعصية”.

وذكر أورسو أن “تدخل ميلوني وحده إلى جانب الرئاسة التشيكية، جعل من الممكن التغلب على حق النقض البولندي”، مبيناً أن “هذا الاتفاق هو نتيجة لذلك المناخ أيضا”، وشدد على القول إن “أوروبا قد تغيرت وتيرتها”.

ولفت الوزير إلى أنه “مقارنة بما يجب أن تتوقعه الشركات الإيطالية من هذا الإجراء، شهدنا بالأمس انخفاضًا في سعر الغاز بالفعل، حيث تراجع عرض الأسعار إلى 108 يورو لكل ميغاواط/ساعة”، لكن “قبل كل شيء، هناك أمل بتحرك أوروبا أخيرًا على طريق الاستقلال الاستراتيجي، وبالتالي الاستقلال في مجال الطاقة “.

وعندما سُئل عن تصويت المجر ضد الإجراء، أضاف الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، “يجب أن نعمل أيضًا على ضمان إمداداتها من الطاقة في السيناريو الجيوسياسي الأوروبي الجديد”. واختتم بالقول: “لقد تحدثت عن ذلك قبل أيام مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر زيارتو. يمكننا مساعدتها ومعنا سلوفينيا أيضاً”.