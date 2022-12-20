إيطاليا: اجتماع مجلس وزراء يشمل تجديد الاتفاق الدفاعي مع لبنان أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر حكومية إيطالية، أن المجلس التمهيدي لاجتماع مجلس الوزراء، الذي التأم ظهيرة اليوم على ضوء اجتماع مجلس الوزراء غداً، الذي من المفترض أن يعقد عند الساعة 11 في قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، حتى لو لم تتم الدعوة إلى عقده حتى الآن، بحث من بين أمور أخرى، تجديد اتفاقية التعاون في قطاع الدفاع بين الحكومتين الإيطالية واللبنانية، الموضوعة على جدول الأعمال.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك أيضا “مشروع قانون للتصديق على الاتفاق بين الجمهورية الإيطالية وجمهورية كرواتيا بشأن تعيين حدود المناطق الاقتصادية الحرة وتنفيذه”، بالإضافة إلى “المرسوم التشريعي الذي يتضمن أحكاماً متكاملة وتصحيحية للمرسوم التشريعي رقم 116 الصادر في 3 أيلول/سبتمبر 2020، والذي ينقل توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن النفايات، والتوجيه بشأن نفايات التعبئة والتغليف”.