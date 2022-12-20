وزير الصحة الإيطالي: بيانات مطمئنة لشتاء بدون قيود كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الصحة الإيطالي أوراتسيو سكيلّاتشي، إنه “على غرار ما فعلنا دائمًا في هذين الشهرين الأولين”، منذ تولي الحكومة مهامها “نحن نلاحظ البيانات وما إذا كانت هناك حاجة ما، وآمل ألا يحدث ذلك، لكن، نحن مستعدون للتدخل”.

وأضاف الوزير سكيلّاتشي في مقابلة ضمن سلسلة لقاءات (Adnkronos Live) الحية، التي يبثها موقع مجموعة أدنكرونوس الإعلامية، الثلاثاء، أنه “مع ذلك، إذا نظرنا إلى بيانات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي نمضي فيه فصل الشتاء بدون فرض أية قيود، فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الانخفاض”.

وأشار الوزير إلى أن “هذه حقيقة مريحة للغاية ويجب أن تجعلنا نتطلع إلى المستقبل والى إمضاء فترة عطلة عيد الميلاد بهدوء، والتي أعتقد أن جميع الإيطاليين يستحقونها”. ومع ذلك، “يجب أن ننتبه إلى هشاشة الوضع، فمن الواضح أنه إذا كان المرء يعاني من أعراض، فمن الأفضل عدم الذهاب لزيارة أجداده، أو من الأفضل ارتداء الكمامة الوقائية إن اعتقد بأنه قد ينقل بعض الفيروسات”، لكن “أعتقد أنه يمكننا أخيرًا أن نحظى بعيد ميلاد هادئ للأسرة، بعد كثير من المعاناة والقيود”.