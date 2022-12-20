إيطاليا: إجمالي دخل الموظفين عام 2020 بلغ 31797 يورو والصافي 17335

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشفت احصائية أجريت في إيطاليا، عن أن “متوسط ​​قيمة تكلفة قطاع العمل كان يساوي 31,797 يورو في عام 2020، ولكن بعد خصم الضرائب والاستقطاعات، يتلقى العامل “أكثر من النصف بقليل”، أي 17335 يورو، ما يعادل 54.5٪ من الراتب”.

ووفقا للمعطيات الواردة في مسح المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، بعنوان “الدخل وظروف المعيشة”، الذي نشر الثلاثاء، فإن “في عام الوباء، انخفض صافي دخل الموظفين بنسبة 5٪ سنويًا، بينما تراجع متوسط ​​قيمة تكلفة العمل بنسبة 4.3٪”.

وذكر التقرير أن “في عام 2020، لم يتجاوز 76٪ من إجمالي الدخل الفردي (الصافي من استقطاعات الضمان الاجتماعي، الـ30 ألف يورو سنوياً”، بينما “تراوح نصف إجمالي الدخل الفردي بين 1001 و30 ألف يورو سنويًا، وقد حظي أكثر من ربع العمال بأقل من 1001 يورو، في حين تجاوز 3.7٪ فقط مبلغ الـ70 ألف يورو”.