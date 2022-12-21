إيطاليا تجدد دعمها لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني التأكيد على دعم سلطات بلاده لمبدأ حل الدولتين والشعبين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال تاياني، مخاطبا اليوم الأربعاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس عشر لسفراء إيطاليا المنعقد بمقر وزارة الخارجية، “نحن مع اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين: شعبان ودولتان هو شعارنا وسنعمل دائمًا من أجل السلام “.

وكان تاياني قد التقى أوائل الشهر الجاري وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على هامش مشاركة الأخير في مؤتمر روما السنوي لـ(حوارات المتوسط)، وشدد على موقف إيطاليا الثابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ودعمها لحل الدولتين باعتباره “السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين فلسطين وإسرائيل”.