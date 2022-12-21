البابا يستقبل عائلات ضحايا إسرائيليين لحركة (حماس)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ استقبل البابا اليوم في لقاء خاص عائلات أربعة فتيان إسرائيليين من ضحايا حركة (حماس)، برفقة سفير إسرائيل لدى الكرسي الرسولي رفائيل شوتز.

وجاء في بيان صادر عن السفارة، الأربعاء، أن البابا فرنسيس “عبّر عن قربه من العائلات”، قائلا إن “من الصعب للغاية مواساة دموع الأم”. وقال إن “الأب الأقدس قد أكد دعمه للعائلات، حتى من خلال مخاطبته قادة العالم الإسلامي أيضاً”.

وأشار البيان إلى أن “اثنين من الصبية الأربعة قتلوا على يد (حماس) ولم تتم إعادة جثثهم إلى عائلاتهم، في حين لم ترد أية أنباء عن الاثنين الآخرين”. وذكرت السفارة الإسرائيلية لدى الكرسي الرسولي أن (حماس) “تواصل إنكار مسؤولياتها وتمنع دخول ممثلي الصليب الأحمر وتنكر على العائلات أي معلومات أو إمكانية اتصال بأحبائها”.

وخلص البيان الى القول إن “الإسرائيليين اللذين لم تتم إعادة جثتيهما هما الجنديان أورون شاؤول وهادار غولدين، اللذين قُتلا في غزة خلال عملية الجرف الصامد في صيف عام 2014″، أما “الآخران فهما أفيرا منغيستو وهشام السيد، وهو أول مهاجر في إسرائيل من إثيوبيا، كلاهما يعانيان من مشاكل نفسية واختفيا بعد عبور الحاجز الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة عامي 2014 و2015 على التوالي”.