متحدث باسم المفوضية: علاقات طبيعية بين الاتحاد الأوروبي وقطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصف كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وقطر بـ”الطبيعية”، في إشارة إلى تحقيقات القضاء البلجيكي حول مزاعم تسلم أعضاء بالبرلمان الأوروبي أموالا من قطر لشراء النفوذ، نفتها الدوحة.

وقال مامير، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل “لست على علم بأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وقطر ليست طبيعية. هناك تحقيق قضائي مستمر، ولم ينته بعد. الاتحاد الأوروبي لديه علاقات دبلوماسية مع قطر: الرئيسة أورسولا فون دير لاين قالت إننا نعمل مع الدوحة في قضايا عالمية وثنائية ودولية وهذا مستمر”.

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل قد التقى أمس في الأردن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وكتب بوريل في تغريدة على منصة (تويتر) “ناقشنا الموضوعات الثنائية والتحديات الإقليمية، بالإضافة إلى قضايا أخرى، بما في ذلك ادعاءات ضد بعض أعضاء وموظفي البرلمان الأوروبي”. وأضاف “اتفقنا على ضرورة أن توفر التحقيقات الجارية الوضوح الكامل”.

وبدوره غرّد رئيس الدبلوماسية القطرية قائلا: “ناقشنا العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية، وتحقيقات الفساد في البرلمان الأوروبي، وأكدنا على ضرورة احترام اجراءات القضاء وعدم استباق نتائج التحقيقات، وأكدت له موقفنا الرافض للتسريبات الإعلامية المضللة التي تزج باسم قطر في المسألة”.