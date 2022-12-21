إيطاليا: اعتقال تونسيَين وصلا إلى صقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية القبض على مهاجرَين تونسيَين، كانا قد رسيا يوم أمس على سواحل جزيرة بانتيليريا، الواقعة في الممر البحري بين صقلية وتونس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الرجلين (43 و29 عاما)، اعتقلا “من قبل رجال الدرك التابعين لقيادة تراباني أثناء إجراء عمليات تحديد الهوية في مركز الإعادة ببلدة كونترادا ميلو”، وقد “صدر أمران بالسجن بحقهما”.

وأوضحت المصادر، أن “على الأول أن يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين و8 أشهر بتهمة السرقة المشددة وتقديم شهادة زائفة بشأن هويته الشخصية”، مبينةً أن “الجرائم ارتكبت في مدينة بادوفا (شمال) عام 2017”.

وتابعت: “من ناحية أخرى، ينبغي أن يقضي الشاب البالغ من العمر 29 عامًا حكماً بالسجن لمدة عام، لمقاومته موظف عمومي وإلحاق أذى جسدي به في مدينة بيروجا (شمال) عام 2012”. واختتمت المصادر الأمنية بالقول، إنه “تم نقل المهاجرَين إلى سجن بيترو تشيرولّي في تراباني”.