مسؤولة إيطالية: علينا جميعًا واجب إدانة نظام طالبان والتعبئة لدعم النساء الأفغانيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استهجنت بشدة وكيلة وزارة الجامعات والبحوث في الحكومة الإيطالية، أوغوستا مونتارولي إعلان حكومة طالبان الأفغانية حظر التعليم الجامعي للفتيات.

وقالت المسؤولة الإيطالية في تصريح صحفي “إن حظر دخول النساء إلى الجامعات الذي قررته حكومة طالبان ليس مفاجئًا للأسف، لكنه قرار لا يمكننا الوقوف متفرجين إزائه. علينا جميعًا واجب إدانة النظام والتعبئة لدعم النساء الأفغانيات. من لا يستهجن (القرار) يوضح بالفعل كيف يفكر وإلى أي جانب يقف: مع طالبان”.

وأشارت وكيلة الوزارة إلى “إن وجود المرأة في الجامعات هو قيمة تعزز العمليات الديمقراطية وهذا هو السبب في أنها تتعرض للهجوم من قبل نظام بائس”، مشددة على أنه “لا يمكن ترك ما حدث يمر بصمت. يتعين علينا نحن أيضا أن نقوم بدورنا لأن الحظر المفروض على كل امرأة أفغانية هو صفعة على وجه جميع النساء وكل المؤسسات الأكاديمية في العالم الحر”.