سفيرة إيطاليا لدى الولايات المتحدة: واشنطن أكثر اهتماما اليوم بالعلاقات مع بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت سفيرة إيطاليا لدى الولايات المتحدة الامريكية، ماريانجيلا زابّيا إلى أن تحالفات إيطاليا على الساحة العالمية أضحت “أكثر وضوحًا” بعد وباء كوفيد-19 وخلال الحرب الروسية الحالية على أوكرانيا.

وقالت الدبلوماسية الإيطالية “من هنا يجب أن نبدأ ليكون لنا اعتبارا في العالم”، مشيرة في خطابها اليوم الاربعاء أمام المؤتمر الخامس عشر للسفراء الإيطاليين في العالم بوزارة الخارجية، إلى أن إدارة واشنطن لم تكن تولي سابقا هذا الاهتمام الكبير بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وحسب زابّيا، فإن “الإدارة الأمريكية الحالية (بقيادة الرئيس جو بايدن) أدركت بالتأكيد أهمية هذه العلاقات أكثر من الإدارات السابقة وحتى تلك في عهد الرؤساء الديمقراطيين السابقين”.

ودعت السفيرة إلى “تركيز الجهود” على الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في عام 2024 ، وهي مجموعة أصبحت “أكثر نشاطا جراء أزمة كوفيد ولكن بشكل أكبر بسبب الحرب في أوكرانيا”.