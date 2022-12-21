رئيسة البرلمان الأوروبي: روسيا تأمل إظهارنا التعب في دعم أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا إن “أوكرانيا سوف تلجأ إلينا مرة أخرى في العام المقبل للحصول على الدعم السياسي والإنساني والعسكري والطاقي والمالي… لا يمكننا إظهار علامات تعب لأن هذا ما تأمله روسيا”.

وأضافت رئيسة الجهاز التشريعي الأوروبي، مخاطبة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس عشر لسفراء إيطاليا بمقر وزارة الخارجية في روما، “نريد أن نظهر نفس الصمود التي طلبناه من الأوكرانيين”.

وأردفت ميتسولا “لقد أسفر غزو (الرئيس فلاديمير) بوتين الوحشي لأوكرانيا إلى زعزعة المحور الذي كان يرتكز عليه واقعنا الجغرافي منذ زمن. وأنا فخورة بردنا الأوروبي، فقد ظللنا متحدين في اتخاذ قرارات بشأن قضايا كان يراها كثيرون أننا منقسمين إزائها. هذا انتصار للدبلوماسية وانتصار لأوروبا”.