الحكومة الإيطالية تسرع خطى بيع (إيتا) للطيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- صادق مجلس رئاسة الوزراء الإيطالي اليوم الأربعاء على مرسوم جديد لتسريع بيع (إيتا إيروايز) الإيطالية للطيران، التي تملكها وزارة المالية، إلى شريك صناعي، من المرتقب أن يكون الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا).

وحسبما تداول، فإن المرسوم يتضمن بندا بشأن المساهمين (وزارة المالية والشريك الصناعي) على أن تحتفظ أن الوزارة، إلى خروجها نهائيا من رأس المال، بحقوق الحوكمة مثل ضمان الإشراف الكافي على القرارات ذات الصلة لمتابعة أهداف التوسع والتنمية الصناعية لـ إيتا.

ويتيح المرسوم قدرًا أكبر من المرونة، حيث لم تعد حصة الأغلبية من رأس المال مطلوبة في المرحلة الأولى، على عكس المرسوم السابق.