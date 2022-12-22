واشنطن بوست: بايدن وزيلينسكي متحدان، ولكن بأهداف بعضها مختلف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت صحيفة (واشنطن بوست) عن عدم تطابق كامل في الأهداف بشأن الحرب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي عند وصولهما لاجتماع أمس الأربعاء، بصرف النظر عن “تعبيرات الأوكرانيين الصادقة عن الامتنان” للأمريكيين، و”الوعود الثابتة” من جانب إدارة واشنطن في مواصلة دعم كييف.

وأشارت في مقال إلى أن “الهدف المشترك من زيارة زيلينسكي، المصممة بعناية والتي بدأت في البيت الأبيض واختتمت في الكونغرس، يكمن في ضمان دعم الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب لتمرير حزمة 47 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في البيت الأبيض، أنه وعلى الجانب الآخر، كانت رغبة بايدن هي “مناقشة موقف زيلينسكي بشأن الدبلوماسية، وما هو تقييمه وما يحتاجه للتأكد من أن كييف يمكن أن تتفاوض في أقوى موقف ممكن من أجل تسريع الانتقال إلى طاولة مفاوضات” مع الكرملين. ومع ذلك، حرصت المصادر على إعادة التأكيد على أن “الأمر ليس متروكًا لنا لوصف ما يجب أن تكون عليه الدبلوماسية، ومتى يجب أن تبدأ وما هو خطها الأحمر، فالقرار يعود إلى أوكرانيا”.

هذا لا يعني -وفق المصادر- أنه داخل إدارة بايدن لا يوجد نقاش مستمر حول “استراتيجيات الخروج”، مع ثلاثة سيناريوهات مختلفة لكل منها مؤيدون: السيناريو الأول هو خطة السلام التي اقترحها زيلينسكي الشهر الماضي وتتضمن انسحابًا روسيًا من جميع الأراضي الأوكرانية المحتلة حاليًا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ومناطق دونباس المحتلة عام 2014. السيناريو الثاني هو الانسحاب إلى خطوط 2014، والثالث انسحاب روسي من دونباس ولكن ليس من شبه جزيرة القرم.

إلا زيلينسكي قالها أكثر من مرة لن يدعم سوى الفرضية الأولى، أي الانسحاب الكامل للروس، ولكن في لقائهما وجهًا لوجه أمس، حاول بايدن الاستفسار عن وجهة نظر الرئيس الاوكراني في كيفية تحقيق ذلك. ونوهت المصادر بأن المناقشة كانت “نظرية”، حيث “لا توجد مؤشرات على أن روسيا مهتمة بالتفاوض”.

وحسب تلك المصادر، فإنه كان من المهم أن يستخدم زيلينسكي الكاريزما الكبيرة التي يتمتع بها للإقناع “إلى أي مدى يعتبر هذا القتال حقًا من أجل الديمقراطية”، وبغض النظر عن ذلك، وصل زيلينسكي إلى واشنطن حاملا طلبا محددا هو الحصول على أسلحة أكثر قوة لشن هجوم مكثف ضد القوات الروسية العام المقبل، لكن “هناك القليل من المؤشرات على أنه كان ناجحًا على تلك الجبهة”.

ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني، حدد مؤخرا في تغريدة بعنوان “قائمة أمنياتي لعيد الميلاد” خمسة أنظمة أسلحة تحتاجها كييف بشكل عاجل، لكن “أربعة من هذه – بما في ذلك أحدث جيل من الدبابات القتالية والصواريخ بعيدة المدى – تم رفضها، بينما تم تضمين صواريخ باتريوت في الحزمة الجديدة البالغ حجمها 1.8 مليار، والتي أعلن عنها بايدن أمس”.

بالنسبة للبنتاغون، تمتلك كييف بالفعل عددًا كافيًا من دبابات (إم1 أبرامز) ، التي طلبها الأوكرانيون والمعقدة التشغيل. أما بالنسبة للصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن تضرب داخل الأراضي الروسية، فقد كرر بايدن في مؤتمره الصحفي أمس، أن الناتو “لا يريد الدخول في حرب مع روسيا”.