تاياني يشدد على أهمية الهند في التجارة الخارجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية، أنطونيو تاياني اليوم الخميس على أهمية التركيز على الهند في مجال التجارة الخارجية.

وقال تاياني، في اليوم الثاني من المؤتمر الخامس عشر لسفراء إيطاليا بمقر وزارة الخارجية، ”بالطبع هناك أسواق كبيرة ينبغي استكشافها. أنا على قناعة تامة بأهمية الهند، والتي لا يمكن بشأنها وفي إطار المنافسة الكبيرة بين الغرب والصين أن يميل مركز الثقل إلى الشرق”.

وأضاف تاياني، الذي تمسك وزارته بملف التجارة الدولية، “على عاتقنا واجب سياسي لمواصلة الحديث على الصعيدين السياسي والاقتصادي” مع نيودلهي.

وتحدث رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن “بعثات خارجية كبرى” في المستقبل القريب معية وزير التنمية الاقتصادية أدولفو أورسو لدعم صادرات بلاده، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وأردف “هناك حقيقة أساسية أخرى وهي واقع البلقان”، فـ”الواجب السياسي يحتم علينا أن نكون حاضرين أيضًا من منظور ريادة الأعمال”.