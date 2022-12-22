السفير الإيطالي لدى موسكو: لا يمكن إلغاء الثقافة الروسية العظيمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال السفير الإيطالي لدى روسيا، جورجو ستاراشي “أريد أن أوجه نداء من موسكو: لقد عشنا موسما من المكارثية (McCarthyism) الثقافية. هذه الحرب المأساوية أحمت المشاعر المعادية، حيث كانت هناك لحظات كان يتصور فيها البعض أن الثقافة والسياسة يجب أن توضع على نفس المستوى”.

وأضاف الدبلوماسي الإيطالي، متحدثًا في المؤتمر الخامس عشر لسفراء إيطاليا بمقر بوزارة الخارجية “الثقافة الروسية العظيمة لا يمكن إلغاؤها، قالها رئيس دولتنا بوضوح شديد للغاية. أعرب عن الأمل في أن يستمر مسؤولونا على هذا المسار”.

وأضاف: “يجب تطوير التواصل مع الشعب الروسي أكثر من أي وقت مضى. لا يجب ترك الروس بمفردهم، والثقافة هي سلاح أساسي مثل التعليم” لتنمية العلاقات بين الشعوب.