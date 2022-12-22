تاياني: حزم ضد العنف بإيران مع ترك باب الدبلوماسية مفتوحا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رفض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران كرد على عنف السلطات ضد النساء والمتظاهرين الشباب.

وقال إنه يتعين “توخي الحذر قبل قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران”، لأنه “من الضروري ترك باب الدبلوماسية مفتوحا” لوقف أية طموحات من جانب طهران لامتلاك السلاح النووي. وحذر تاياني، في مقابلة مع محطة (سكاي نيوز24) الإخبارية الإيطالية من أنه “بخلاف ذلك هناك خطر تفضيل التصعيد النووي”.

وأضاف الوزير، بالتالي “خط صارم للغاية فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان والدفاع عن المرأة وضد العنف الذي يتعرضن له يوميًا، بما في ذلك العنف الجنسي”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية مجددا أنه سوف يعلن استدعاء السفير الإيراني الجديد حال تقديم أوراق اعتماده، لأن ما يحدث في إيران “عنف غير مقبول” وستتبنى إيطاليا حياله “خط الحزم” وستمارس “أقصى ضغط” ضد العنف.