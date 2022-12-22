سفير إيطاليا لدى صربيا يحذر من الوضع المتوتر بين بلغراد وبريشتينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر سفير إيطاليا في بلغراد، لوكا غوري، في تصريحات اليوم الخميس على هامش مؤتمر سفراء إيطاليا المنعقد بمقر وزارة الخارجية في روما، من الوضع المتوتر على الأرض بين صربيا وكوسوفو.

وقال الدبلوماسي الايطالي “ينبغي أن نكون حذرين للغاية بتوجيه رسائل مناسبة وأن نطالب بوقف التصعيد” بين بلغراد وبريشتنا، مضيفا “صربيا، التي نمت كثيراً في السنوات العشر الماضية، لديها الكثير لتخسره بسبب عدم الاستقرار الذي قد ينشأ عن هذه التوترات”.

وأعرب السفير الإيطالي عن “الامل في التغلب على هذه المرحلة من التوتر والتحرك نحو عملية تطبيع للعلاقات” بين صربيا وكوسوفو.