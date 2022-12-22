إيني توقع عقدا لبناء وحدة عائمة للغاز المسال قبالة سواحل جمهورية الكونغو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة أنها وقعت عقدًا مع شركة (Wison) للصناعات الثقيلة لبناء وتركيب وحدة غاز طبيعي مسال عائم (FLNG) بسعة 2.4 مليون طن سنويًا قبالة سواحل جمهورية الكونغو.

وأشار عملاق الطاقة الإيطالي في مذكرة الخميس، إلى أن هذه المنشأة ستكون الثانية من نوعها في جمهورية الكونغو، الأولى كانت بسعة 0.6 مليون طن سنويًا والتي ومن المتوقع أن تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 2023.

وحسب المذكرة، فإنه بدخول المنشأة الثانية مرحلة التشغيل ستصبح الطاقة الإنتاجية الإجمالية للغاز الطبيعي المسال أكثر من 3 مليون طن سنويا في عام 2025.

وتعد كلتا المبادرتين جزءًا من خطة تثمين الغاز البحري الـ12، بما يتماشى مع استراتيجية إيني للاستفادة من حقوق ملكية الغاز.