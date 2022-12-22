ميلوني لسفراء بلادها: إيطاليا تنوي القيام بدور ريادي على الساحة الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة “يمثلون أحجار الزاوية في السياسة الخارجية” لبلاها، مؤكدة في خطابها الخميس أمام مؤتمر السفراء المنعقد بمقر وزارة الخارجية في روما على أن ” إيطاليا تنوي القيام بدور ريادي” على الساحة الدولية.

وأضافت رئيسة الوزراء “إننا نواجه تحديات هائلة ومن الضروري الاستفادة على أفضل وجه من مواردنا وأدوات السياسة الخارجية والدبلوماسية والأمن. إننا أمام مهمة الدفاع عن نظام (ديمقراطي) أنشأناه من أنقاض الحرب العالمية الثانية”. وقالت ميلوني “يجب أن نتجنب خطر اختزال هذا الوضع على أنه رواية من وجهة نظر الغرب وساحة للصراع ضد بقية العالم”، ولهذا السبب هناك “حاجة إلى الحوار”، ملفتة إلى أن الصراع في أوكرانيا يمثل نقطة تحول، ونحن بحاجة إلى تجديد العلاقات مع الدول الصديقة”.