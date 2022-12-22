ميلوني: من الخطأ الاعتماد على الصين كبديل لروسيا وعلى الولايات المتحدة بمجال الامن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، أنه بسبب الحرب في أوكرانيا “لقد أدركنا تبعيات كثيرة والخطأ الاستراتيجي من حيث السيادة للتخلي عن بعض السلاسل القيمة والاعتماد في مجال الطاقة على روسيا”.

وأضافت ميلوني، في خطابها الخميس أمام مؤتمر السفراء المنعقد بمقر وزارة الخارجية في روما “ربما ندرك (أيضا) الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأمن وأنه ليس من الذكاء التخلص من الاعتماد على روسيا عبر تفضيل الاعتماد على الصين. خطأ آخر نخاطر بارتكابه”.

وبشأن الحرب في أوكرانيا، نوهت ميلوني بأن “السلام لم يعد في أوروبا اليوم أمرًا مفروغًا منه، ولم تعد حريتنا أمرًا مفروغًا منه، ويكفي التوجه ليس بعيدًا عن هنا لرؤية ذلك، فنحن في أوروبا ولسنا في مكان نائي”. وقالت “ندرك الحاجة إلى الدفاع عن النظام الدولي، الذي اعتدنا عليه والذي لم يعد يعتبر أمرًا مفروغًا منه”.