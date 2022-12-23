ميلوني: العراق بلد صديق وعام 2023 سيكون نقطة تحول في علاقاتنا الثنائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بغداد-قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن “العراق بلد صديق أظهر مرة أخرى إيمانه بالديمقراطية بتشكيل الحكومة مؤخرا”، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع نظيرها العراقي محمد شياع السوداني.

وقالت رئيسة الوزراء “أنا سعيدة حقا بأن أكون هنا في العراق اليوم”، منوهة بأنها أول زيارة رسمية لها على المستوى الثنائي خارج أوروبا.

وأردفت “العراق دولة خطت خطوات مهمة إلى الأمام على صعيد الأمن والاستقرار السياسي، وبوسعها من وجهة نظرنا أن تتطلع إلى إعادة الإعمار بتفاؤل”، ملفتة إلى أن “إيطاليا كانت دائما في الطليعة بدعم العراق 360 درجة”، كما “نقوم بذلك في إطار التحالف المناهض لداعش: لأنه لا استقرار وازدهار في الشرق الأوسط بدون عراق قوي”.

ووصفت ميلوني العلاقات بين روما وبغداد بـ”القوية ولها جذور عميقة”، وأشارت إلى أن التعاون الثاني يشمل الطاقة والصناعة، مضيفة: “يجب علينا الآن أن نفعل المزيد وأن نعزز شراكتنا وأن يكون عام 2023 عام نقطة التحول في علاقاتنا الثنائية”.

وبدوره، نوه رئيس الوزراء العراقي بالعلاقات الثنائية “المتميزة”، مشيرا إلى دور إيطاليا “الإيجابي” عبر “الدعم الواضح للعراق في المحافل الدولية، خصوصاً في الحرب ضد داعش وقيادة إيطاليا لبعثة الناتو في العراق”.

وقال “أكدنا أهمية استئناف عقد اللجنة الثنائية المشتركة، واستعدادنا لتنمية التعاون الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الزراعة والمياه والصحّة”، معلنا أن للعراق “خطط واعدة في مجال الطاقة والنفط والغاز، وهناك شركات إيطالية عاملة في العراق، ونأمل مجيء المزيد من الشركات المتخصصة، لاسيما في مجالات البنى التحتية واستثمار الغاز”.

وزارت رئيسة الوزراء الايطالية بعثة بلادها العسكرية العاملة في العراق في اطار بعثة الناتو التدريبية للتهنئة بعيد الميلاد.