بوريل يتحدث عن “حوار صعب” مع عبداللهيان بالأردن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الحوار الذي أجراه مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يوم الثلاثاء الماضي في الاردن، بأنه كان “حوارًا صعبًا حول التطورات غير المقبولة داخل إيران والدعم العسكري المقلق للغاية لروسيا وبشأن الاتفاق النووي”.

وكتب بوريل في مدونته على الانترنت “يتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب الطريقة الوحشية التي تتعامل بها السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات الأخيرة”. وقال “نحث القيادة الإيرانية على وقف إعدامات المعتقلين والقمع الدموي للمتظاهرين السلميين، ووقف تسليم الطائرات المسيرة والتعاون العسكري مع روسيا لدعم الحرب العدوانية غير المشروعة ضد أوكرانيا”.

وحسب منسق السياسة الخارجية للتكتل الأوروبي، فإن “طهران على علم بجرائم الحرب الروسية المستمرة، التي تستهدف البنى التحتية المدنية”، ورأى أن “إيران ترتكب خطأ استراتيجيا فادحا. إنها تختار الطريق الخطأ وتدمر مصداقيتها عندما تتظاهر بعدم الانحياز إلى أي طرف في تلك الحرب”. وأردف “اسمحوا لي أن أشير هنا إلى أنه ردًا على التأكيد على هذا، نفى الوزير الإيراني بشدة أن إيران تقدم طائرات بدون طيار لروسيا وادعى أن عمليات التسليم هذه لم تتم إلا قبل هجوم روسيا” في 24 شباط/فبراير الماضي.

وقال “لكن، إن الوقوف إلى جانب روسيا والقمع غير المقبول للاحتجاجات لا يمكن أن يأتي بدون عواقب. وهذا هو السبب الذي دفع مجلس الشؤون الخارجية الأسبوع الماضي إلى تبني عقوبات جديدة ضد إيران كرد فعل على تسليمها طائرات مسيّرة لروسيا، وكذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان”.