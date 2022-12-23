بوريل: قطر نفت التورط بمزاعم فساد بالبرلمان الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إنه استعرض خلال اللقاء الثنائي الذي أجراه مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قبل ثلاثة أيام الأردن “ليس فقط القضايا الإقليمية وعلاقاتنا الثنائية لكن أيضًا تحقيقات الفساد الجارية ضد أعضاء البرلمان الأوروبي وموظفيه التي تقوم بها السلطات البلجيكية”.

وكتب بوريل في مدونته على الانترنت “لقد شاطرت قلقي المبدئي بشأن هذه القضية الخطيرة وأكدت على سياسة الاتحاد الأوروبي بعدم التسامح المطلق في هذا الشأن”. وقال “نفى نظراؤنا أن تكون قطر متورطة في هذا الأمر، وأعربوا عن أسفهم لعدم إبلاغهم رسميًا بالادعاءات من قبل السلطات المعنية واستياءهم من الحكم عليهم بناء على تكهنات وسائل إعلام”.

وقال منسق الدبلوماسية الاوروبية “اتفقنا على تقديم الدعم الكامل لتحقيق شامل من قبل سلطات إنفاذ القانون البلجيكية والبرلمان الأوروبي نفسه، لتوضيح الأمر بشكل كامل”.