ميلوني تلتقي في بغداد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والكاردينال ساكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بغداد- التقت رئيسة الوزراء الايطالية جورجا ميلوني، خلال زيارتها اليوم لبغداد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.

وحسب الرئاسة العراقية، فإنه جرى خلال اللقاء استعراض محاور العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين، وبحث تفاصيل التعاون القائم وسبل تعزيزه في العديد من القضايا ذات موضع اهتمام البلدين وبما يُحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. كما أكد رئيس الجمهورية أهمية العلاقات القائمة بين العراق وإيطاليا، وضرورة العمل والتنسيق في سبيل تعزيزها، مشيرا إلى أن إيطاليا شريك للعراق في العديد من القضايا الأساسية.

وأفادت مذكرة صدرت عن رئاسة الوزراء الإيطالية بأن لقاءات ميلوني شملت أيضا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وكذلك بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق الكاردينال لويس روفائيل ساكو بمقر البطريركية.

ووفق المكتب الإعلامي للبطريركية الكلدانية، فإن الحديث تناول دعم مواقف العراق في وحدته وسيادته وجهوده لبناء دولة حديثة وتشجيع الاستثمار، كما دار الكلام عن حقوق الإنسان والمواطنة ووضع المسيحيين وتهميشهم والظلم الذي وقع عليهم. وعلى اوروبا دعم المسيحيين الشرقيين، سكان البلد الأصليين وتشجيعهم على البقاء والتواصل من خلال الإسهام في اعمار مناطقهم وخلق مشاريع صغيرة لامتصاص البطالة في بلداتهم.