تاياني يلتقي رئيس مجلس النواب خلال زيارته للبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه التقى الجمعة خلال زيارته للبنان رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأشار تاياني، في تغريدة على منصة (تويتر) إلى أن اللقاء تطرق إلى “استقرار البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد”، معلنا أن “إيطاليا تريد العودة إلى كونها الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للبنان، الذي تربطنا به صداقة كبيرة”.

وكان رئيس الدبلوماسية الايطالية قد أعلن في وقت سابق الجمعة أنه سيزور لبنان لتهنئة عسكريي بلاده في قوة (اليونيفيل) الدولية بعيد الميلاد. وقال “أكثر من 1000 رجل للدفاع عن السلام”، إنهم “مصدر فخر لإيطاليا بأسرها”.