تاياني يلتقي رئيس الحكومة ميقاتي خلال زيارته للبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني التقى، خلال زيارته للبنان الجمعة، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وأفادت، في تغريدة على منصة (تويتر) بأن اللقاء تمحور حول “العلاقات الثنائية والإطار الإقليمي” وقضايا تتعلق بـ”الهجرة وأزمة الطاقة والتعاون الاقتصادي” بين روما وبيروت.

وأشارت وكالة الانباء اللبنانية الرسمية، إلى أن اللقاء الذي جرى ظهر اليوم في السرايا الحكومية، استعرض العلاقات بين لبنان وايطاليا على الصعد كافة، والوضع في لبنان والتعثر الحاصل في انتخاب رئيس جديد. ونوّه الرئيس ميقاتي بـ”العلاقات الوطيدة التي تربط لبنان وايطاليا، والحضور الايطالي الفاعل لدعم لبنان على الصعد كافة والمبادرات التي تقوم بها ايطاليا لمساعدة الجيش، اضافة الى المساعدات الانسانية التي تقدمها سنويا الى للبنان”، مشددا على “الدور الفاعل لإيطاليا في اطار القوات الدولية العاملة في الجنوب”.

وكان رئيس الدبلوماسية الايطالية قد أعلن في وقت سابق الجمعة أنه سيزور لبنان لتهنئة عسكريي بلاده في قوة (اليونيفيل) الدولية بعيد الميلاد. وقال “أكثر من 1000 رجل للدفاع عن السلام”، إنهم “مصدر فخر لإيطاليا بأسرها”.