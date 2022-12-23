صحيفة: زيلينسكي سيقدم خطة سلام تزامنا مع مرور عام على الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الامريكية بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعمل على خطة سلام من 10 نقاط من المفترض أنه ناقشها بالفعل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لواشنطن.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين في بروكسل وكييف، إن زيلينسكي يعتزم تقديمها بعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يوافق 24 شباط/فبراير.

وحسب الصحيفة، فإن السلطات في كييف تعتزم أولاً إعادة السيطرة على أكبر مساحات ممكنة الأراضي من أجل تقوية موقفها في أي مفاوضات مستقبلية ممكنة، بينما برى محللون أن الكرملين تفكر في شن هجوم في دونباس أو حتى في اتجاه كييف في نفس شهر شباط/فبراير القادم.