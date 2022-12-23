بوريل: لا بديل لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، جزء أساسي من صورة أوسع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أنه لا بديل لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات فيينا

وكتب بوريل في مدونته على شبكة الانترنت “ما زلت أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بعدم الانتشار النووي، لا يوجد بديل لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). أولئك الذين يعتقدون خلاف ذلك ببساطة يخدعون أنفسهم”.

وأضاف بوريل “لهذا السبب، بصفتي المنسق، أواصل العمل من أجل استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة على أساس نتائج مفاوضات فيينا. لقد تحدثت طويلا مع الوزير عبد اللهيان عن ذلك. كما شددت على أن إعادة تنفيذ خطة العمل إلى الحياة لا يحدث في فراغ استراتيجي. إنه جزء أساسي من صورة أوسع. على الجمهورية الإسلامية أن تستمع إلى مواطنيها بدلاً من قمعهم”.

وأعاد بوريل التأكيد على أنه “يتعين على إيران أن توقف على الفور دعمها العسكري لروسيا. وفي هذا الصدد، حثثت وزير الخارجية على مواصلة الحوار المباشر مع نظرائه الأوكرانيين بشأن نقل المعدات العسكرية إلى روسيا”.