الفاتيكان: لا آفاق حل للحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين “اليوم نشعر جميعًا بالقلق إزاء ما يحدث في العالم، ولا نرى أي آفاق لحل هذه الحرب التي تدور في أوكرانيا ما يقرب عام الآن، ولكن أيضًا للعديد من النزاعات الأخرى في العالم”.

وأضاف الكاردينال بارولين ، خلال زيارته لمستشفى أطفال بالعاصمة الإيطالية روما، “الوضع محفوف بالمخاطر للغاية”.

وقال وزير خارجية الفاتيكان “لذلك، يقول البعض: ماذا يمكنني أن أفعل لتغيير الوضع؟ أعتقد أن ما يتعين علينا القيام به هو واجبنا وأن نقوم به بإخلاص وكرم كبيرين وبهذا سيقدم كل واحد مِنّا مساهمة كبيرة في بناء عالم أفضل”.