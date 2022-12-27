تاياني: نتمنى إجراء الانتخابات قريباً في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن ليبيا “استراتيجية بالنسبة لإيطاليا ولأسباب عديدة”، معلنا في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) أنه دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي إلى روما، الذي “نشاطره الأمل في إجراء الانتخابات قريبًا ” لتجاوز الازمة هناك.

وردا على سؤال ما إذا كان هو أو رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني يخططان لزيارة ليبيا، أكد تاياني أن الزيارة ستتم، إلا أنه اشترط “وجود مسار واضح يقود إلى الانتخابات”.

وبشأن انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا وما إذا كانت روما ستراقب ذلك، قال تاياني “من أجل السيطرة على هذه الاوضاع، من الضروري أن يكون لليبيا حكومة”.