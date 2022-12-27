تاياني: لا رغبة حقيقية من بوتين في الحوار لإنهاء الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن “الحقائق تقول لنا لا”، وذلك ردا على سؤال ما إذا كانت هناك رغبة حقيقية من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستعداد للتفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان بوتين قد أعلن لتلفزيون بلاده يوم الأحد الماضي أن الكرملين مستعد للتفاوض مع الأطراف المعنية بالصراع في أوكرانيا.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) نشرتها الثلاثاء “لو كانت هذه الرغبة حقيقية وصادقة، لأعتقد أنه لم يكن ليحدث ذلك القصف عشية عيد الميلاد. كلام بوتين لا تتبعه أفعال”، ملفتا إلى أن “المؤشر الحقيقي” على انفتاح الرئيس الروسي على الحوار “ممكن أن يأتي بشأن إدارة محطة زابوروجيا الأوكرانية للطاقة النووية” التي تسيطر عليها موسكو.

وأكد تاياني أن إيطاليا ستستمر في إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا كما “عبّر البرلمان عن نفسه (في تصويت) قبل أيام قليلة بهذا المعنى وللحكومة موقف واضح للغاية” بهذا الصدد.