منظمة (إيميرجنسي) الإيطالية تعلن مواصلة العمل في أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت منظمة (إيميرجنسي) الإنسانية الإيطالية غير الحكومية الناشطة في المجال الطبي أنها “ستواصل العمل في أفغانستان في مستشفياتها الأربعة وأكثر من 40 مركزًا للإسعافات الأولية”، ولكنها أعربت في مذكرة عن “القلق البالغ فيما يتعلق بالإعلان الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد الأفغانية والذي بموجبه لن تتمكن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية على حد سواء من توظيف الأفغانيات”.

ورأت المنظمة، التي تنشط في العمل الطبي الإنساني بأفغانستان منذ عام 1999، إن “هذا إجراء آخر يقوض حقوق المرأة ويهدف إلى تقليص دورها في مختلف مجالات الحياة العامة، من التعليم إلى العمل”.

ونوهت في ذات الصدد بأن قرار حكومة طالبان “لا يشمل موظفي الرعاية الصحية “، ولكنها “تطلب مع ذلك من السلطات إعادة النظر في هذا القرار والسماح للمرأة بمواصلة المساهمة في تنمية بلدها”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعرب عن “عميق قلقه إزاء التقارير التي أفادت بأن حركة طالبان أصدرت أمرا بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية”.

وقال الأمين العام في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، نهاية الأسبوع المنصرم، إن هذا القرار سيؤدي إلى “تقويض عمل العديد من المنظمات العاملة في جميع أنحاء البلاد لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا، وخاصة النساء والفتيات”.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها- بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية- يساعدون أكثر من 28 مليون أفغاني يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، منوها بأن “التوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية يتطلب وصولا كاملا وآمنا ودون عوائق لجميع عمال الإغاثة، بمن فيهم النساء”.