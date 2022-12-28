وزير إيطالي يعلق على طلب زيلينسكي إرسال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- لم يستبعد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو إمكانية ارسال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا، ولكنه رأى أن المسألة قد تستغرق وقتا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أشار أمس الثلاثاء في أعقاب مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى أن الأخيرة أبلغته أن مسألة إرسال أنظمة دفاع جوي لحماية أجواء أوكرانيا “قيد النظر”.

وقال وزير الدفاع الإيطالي في مقابلة مع صحيفة محلية “لم نبدأ بعد في إعداد المرسوم السادس” الخاص بالدعم العسكري لأوكرانيا. وأضاف “تطلب أوكرانيا منذ أشهر الدعم ضد الهجمات الجوية على أهداف مدنية: المستشفيات والمدارس ومحطات الطاقة. إذا كان ذلك ممكنًا، فسنساعدهم بالتأكيد في الدفاع عن أنفسهم”، مشيرا إلى أن “روسيا تجاوزت خطاً لم يكن من المفترض أن تتخطاه”.

وقال “الإمدادات يجب أن تتوافق مع إمكانية امتلاكها ومنحها إلى كييف بطريقة فعالة وعملية. لا يمكن العثور على صواريخ في السوبر ماركت، فهي أنظمة معقدة تتطلب فترات إنتاج طويلة (…) لذلك إذا قدمنا ​​أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا، فعلينا أخذها من مخزوننا والقيام بذلك دون تجريدنا منها والتأكد من جودتها”.